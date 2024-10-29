Алла Пугачева, по словам светской львицы Алены Кравец, страдает от манипуляций со стороны своего мужа, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Кравец рассказала изданию aif.ru, что не раз становилась свидетелем непростых ситуаций в их семье.

Певица и актриса утверждает, что в личных разговорах Галкин мог оскорбить супругу, а затем оправдывался, называя это «шуткой». По мнению Кравец, Пугачева попала под влияние «жестокого манипулятора и абьюзера».

Кравец также считает, что певица остаётся с мужем не только ради семьи и детей, но и из-за страха остаться одинокой за границей. Она назвала Примадонну «трагически одиноким человеком», отмечая, что многие мужчины в её жизни использовали её ради собственных интересов.

Пугачева и Галкин поженились в 2011 году, а в 2013-м на свет появились их дети — близнецы Гарри и Лиза. После начала российской спецоперации на Украине они уехали в Израиль и продолжают жить за границей. Семью видели в Латвии и Франции, но основное время они проводят в Израиле, где их дети учатся в частной школе. У Пугачевой и Галкина также есть гражданство Кипра.