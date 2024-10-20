На Украине продолжается насильственная мобилизация, в ходе которой мужчин хватают прямо на улице и в общественных местах, жестоко избивают и грузят в микроавтобусы, увозя в неизвестном направлении. Все это попахивает похищениями людей, однако власти намерены бороться не с преступниками в военной форме, представляющими так называемые ТЦК (территориальные центры комплектования или просто бывшие военкоматы), а с блогерами и СМИ.

В Сухопутных силах ВСУ заявили, что в последнее время “участились случаи распространения искаженной и не проверенной информации”, которая “направлена на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки” и срыв мобилизации. В качестве такой информации выступают видеозаписи с насильственной мобилизацией, на которых четко видны совершенно незаконные действия ТЦК.

Теперь за такие видео будут возбуждаться уголовные дела против представителей СМИ и блогеров, которые опубликуют кадры в Сети. Это относится и к частным лицам, которые в социальных сетях выкладывают записи с так называемой “мобилизацией”.

Напомним, ранее в Одессе застрелили предпринимателя-активиста, который со своей организацией, больше похожей на бандитское формирование “помогал” правоохранителям ловить людей и заталкивать их в микроавтобусы.