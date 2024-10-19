На Украине произошел очередной громкий инцидент: был застрелен Геннадий Бейбутян, предприниматель и руководитель общественного формирования, которое активно содействовало процессу мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Тело Бейбутяна с огнестрельными ранениями было найдено между населенными пунктами Червонный Хутор и Таирово, в 12 километрах от Одессы. На месте также обнаружили его автомобиль, припаркованный на обочине с включенными аварийными огнями. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование и разыскивают лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее стало известно, что мужчина активно сотрудничал с властями, занимаясь поддержкой процесса принудительной мобилизации. Представители его организации участвовали в рейдах, особенно во время комендантского часа, и грузили в автобусы мужчин, которыйх удавалось поймать.

Согласно показаниям пленного сотрудника украинского территориального центра комплектования, избежать призыва в ряды ВСУ практически невозможно. Даже если удастся скрыться на короткое время, рано или поздно мужчину могут задержать прямо на улице или в магазине сотрудники правоохранительных органов.