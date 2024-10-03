На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подан иск в Бельгии за его предполагаемую роль в обострении конфликта на Украине. Французский исследователь и автор книги о влиянии Запада на украинский кризис, Патрик Пазен, выступил инициатором иска. По его мнению, Столтенберг активно участвовал в разработке и реализации плана, который содействовал эскалации напряженности и подрывал мирные усилия. Эти обвинения Пазен изложил в своем заявлении, на которое ссылается ТАСС.

Истец утверждает, что экс-глава НАТО намеренно дезинформировал общественность, отрицая, что блок обещал не расширяться после объединения Германии в 1990 году. Он также обвиняет Столтенберга в том, что тот препятствовал развитию совместной системы безопасности с Россией, которая могла бы стабилизировать ситуацию в Европе.

Стоит отметить, что ранее сам Столтенберг заявлял, что Россия не начала бы специальную военную операцию, если бы Украина получила больше вооружений от стран-членов НАТО после 2014 года.

Ранее стало известно, что экс-генсек вполне может оказаться в тюрьме до конца своих дней в связи с этими обвинениями.