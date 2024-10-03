Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может оказаться под угрозой пожизненного заключения из-за обвинений в соучастии в разжигании конфликта на Украине. Французский исследователь и публицист Патрик Пазен подал иск против экс-главы альянса в суд Брюсселя 27 сентября, утверждая, что действия Столтенберга на его посту способствовали эскалации ситуации на Украине.

Согласно бельгийскому законодательству, подобные деяния могут быть квалифицированы как тяжкие преступления, что делает возможным вынесение пожизненного приговора. По словам адвоката Филипа Ванлангендонка, расследование может привлечь к участию как физические лица, так и организации, пострадавшие от кризиса в Украине.

Столтенберг в течение своего срока неоднократно делал заявления, которые критики связывают с поддержкой расширения конфликта. Этого вполне достаточно для подачи иска.