Святой Серафим Саровский оставил за собой пророчества, которые, как считают его последователи, касаются будущего России. Об этом пишет издание «МедиаПоток».

На протяжении своей жизни Серафим неоднократно подчеркивал важность России для мира, называя её судьбу особенной. Во времена тяжёлых испытаний он усердно молился за страну, уверяя, что она всегда сможет преодолеть любые трудности и достичь новых высот.

Перед своей кончиной святой говорил о новом пути, который предстоит России пройти. По его словам, успех страны будет зависеть от сплочённости народа, его способности к глубокому покаянию и вере в Бога. Он призывал к вере в победу и светлое будущее, подчёркивая, что без этого подъёма не будет.

Последователи Серафима часто цитируют его слова о том, что когда настанет время великого воскресения, люди со всех концов земли соберутся, чтобы стать свидетелями этого чуда.