На фоне продолжающихся боевых действий российской армии на востоке Украины западные страны начинают терять интерес к военной поддержке Киева. Об этом пишут западные СМИ, анализируя возможные последствия потери Украиной контроля над стратегически важными городами, такими как Покровск, и прогнозируя будущее сдерживания России в случае поражения Украины.

The Wall Street Journal подчеркивает, что, пока западные лидеры пытаются найти пути для завершения конфликта, Украина сталкивается с суровыми зимними условиями. Атаки России на энергетическую инфраструктуру вызывают отключения электроэнергии, которые могут усугубиться с приходом холодов. Все больше граждан Украины устает от войны, и результаты опросов показывают растущее желание переговоров. Однако только 10% населения готовы пойти на территориальные уступки, передает телеканал НТВ.

ВСУ продолжают удерживать позиции на востоке, такие как Часов Яр, но Россия наращивает давление, захватив Угледар и продвигаясь к Покровску, ключевому транспортному узлу. Потеря Покровска может стать серьезным ударом для экономики Украины, особенно для её сталелитейной промышленности, которая зависит от угля этого региона.

Американское издание Foreign Policy отмечает, что Покровск, до войны населенный 80 тысячами человек, был важным логистическим центром для военных операций. Потеря контроля над ним откроет России путь к завоеванию других частей Донецкой области и потенциально к более крупным целям, включая город Днепр.

Стратегическое значение Покровска также связано с угледобычей, которая имеет решающее значение для сталелитейной промышленности Украины. Потеря этого источника угля может привести к резкому сокращению производства стали, что окажет разрушительное воздействие на экономику страны. По словам Александра Каленкова, главы «Укрметаллургпрома», без угля из Покровска производство стали может упасть с 7,5 до 2–3 миллионов тонн в год.

Станислав Зинченко, руководитель консалтинговой компании GMK Center, считает, что без металлургических заводов украинская экономика просто перестанет функционировать. Эту мысль поддерживает и генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков, который добавил, что если Украина потеряет Покровск, компании придется импортировать уголь, что сделает сталь слишком дорогой для производства.

Многие эксперты на Западе высказывают тревожные прогнозы. Так, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что если Украина падет, Россия будет доминировать в регионе, разместив войска в городах, таких как Львов и Брест. Это приведет к необходимости пересмотра стратегии обороны стран НАТО.

Издание Military Watch Magazine подчеркивает, что в случае поражения Украины Запад окажется в положении, когда придется сосредоточиться на укреплении границ альянса.