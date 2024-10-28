Финляндии грозит исчезновение с карты мира в случае вооруженного конфликта между НАТО и Россией, считает Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета и эксперт в геополитике. В своем недавнем посте в соцсети Х (ранее известной как Twitter) Малинен выразил мнение, что в случае эскалации военных действий со стороны НАТО российские ракеты могут уничтожить Финляндию.

Эксперт подчеркнул, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс значительно увеличило для страны риск ядерного удара, чего не наблюдалось до членства в НАТО.

Ранее Малинен уже заявлял, что НАТО представляет собой одну из крупнейших гибридных угроз для Европы, добавляя, что финское присоединение к этому блоку заметно повысило напряженность в регионе.