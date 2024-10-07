Одним из наиболее распространенных видов продукции, в производстве которых используются нефтеполимерные смолы, являются трубы для систем горячего и холодного водоснабжения, канализационных и отопительных сетей, других инженерных коммуникаций.

Предпочтение трубам из полимерных материалов отдают по той простой причине, что они никак не влияют на качество воды, представляя собой экологически чистую и отвечающую всем нормам безопасности продукцию. Кроме того, они не окисляются и не ржавеют, так как материал не вступает во взаимодействие с транспортируемой средой, хорошо поглощают звуки. Некоторые разновидности хорошо переносят воздействие агрессивных химических сред и высоких температур.

Какое полимерное сырье используется в производстве труб

Область применения труб и их эксплуатационные характеристики напрямую зависят от разновидности используемых в их изготовлении нефтеполимерных смол. Всего существует несколько видов такого сырья:

полипропилен. PP-трубы пользуются наибольшим спросом из-за высокой прочности и долговечности. Также они отлично подходят для систем отопления и горячего водоснабжения, так как из-за своей многослойной структуры выдерживают длительное воздействие высокой температуры. Соединение между собой осуществляется с помощью специального сварочного оборудования для пластика;

PVC или поливинилхлорид – самый недорогой и весьма востребованный материал для производства труб. Он позволяет создавать эстетичные и долговечные изделия, которые могут соединяться без термической сварки, но по устойчивости к высоким температурам проигрывает PP;

PE или полиэтилен. Это целая группа нефтеполимерных смол, которые могут быть низкого и высокого давления, обычными или сшитыми (PEX), армированными внутри слоем фольги из меди либо алюминия для повышения устойчивости к температурным воздействиям и увеличения прочности. Также выпускается полиэтилен низкой (LDPE) и высокой (HDPE) плотности.

Выбор материалов для производства труб осуществляется в зависимости от особенностей конкретной инженерной системы.

Не только трубы

Все перечисленные виды полимерных материалов могут применяться также в изготовлении литьевых изделий либо разнообразных пленок. Боле подробно вам расскажут и помогут в компании “Экопластикс” Помимо этого, стоит упомянуть такую разновидность смол, как этиленвинилацетат (EVA), применяемый в производстве легкой, мягкой, крайне удобной и комфортной обуви как для летнего сезона, так и для сырой осени либо холодной зимы.