Во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин высказался об украинском лидере Владимире Зеленском, назвав его главой “киевского режима”. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин напомнил, что Зеленский недавно в Нью-Йорке публично заявил о нежелании Киева вести какие-либо переговоры.

«Совсем недавно глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил… Он же публично сказал: “Не будем вести никаких переговоров”. Что же мне добавить к этому?» — поинтересовался глава государства.

Ранее Путин также подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на своих требованиях и не рассматривает возможность переговоров с Россией. Он напомнил, что в прошлом украинская сторона участвовала в переговорах, однако диалог был прерван после достижения соглашений в Стамбуле.