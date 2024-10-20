В эти выходные, 20 октября, православные верующие отметят день памяти Псково-Печерской иконы Божией Матери, известной как «Умиление». Эта святыня считается одной из самых сильных и почитаемых икон в православном мире.

По преданию, икона «Умиление» была написана в 1521 году иеромонахом Арсением (Хитрошем) с копии известной Владимирской иконы Божией Матери. Позднее, в период с 1529 по 1570 годы, купцы Феодор и Василий перенесли икону в Псково-Печерский монастырь. Это произошло в годы игуменства преподобного Корнилия, и с тех пор икона не раз являла чудеса и свою милость православным верующим.

В период Ливонской войны, когда в 1581 году Псков был осажден, икона «Умиление» наряду с иконой «Успение» обрела особую известность. По легенде, старцу Дорофею явилась Богородица, которая предупредила его о грядущей войне и указала пути для спасения города. После этого перед иконами были совершены молебны на указанных Богородицей местах.

При царе Феодоре Иоанновиче святыня была украшена драгоценными камнями, такими как алмазы, яхонты, аметисты и изумруды, в память о чудесном избавлении Пскова от врагов. В 1812 году, когда Франция угрожала России, икона вновь оказала помощь верующим, после чего её разместили в храме, воздвигнутом в честь Архистратига Михаила.

В XX веке икону многократно спасали от разорения и осквернения, вызванных многочисленными войнами и революциями. Сегодня она находится в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря, где к ней продолжают обращаться с молитвами тысячи паломников.

В день памяти иконы «Умиление» в православных храмах проводится крестный ход. Икону носят внутри монастыря, перенося её из Успенского храма в Михайловский собор и обратно. Верующие молятся Пресвятой Богородице, прося её о здоровье своих близких, семейном благополучии и помощи в трудных жизненных ситуациях.

Многие женщины, сталкивающиеся с трудностями в личной жизни, в этот день обращаются с особенными молитвами к иконе, надеясь на заступничество и помощь Божией Матери.

День памяти иконы «Умиление» также имеет свои народные традиции. В этот период принято было подводить итоги уходящего года, занимаясь подготовкой к зиме — считали запасы, готовили сани, а также посещали кладбища, чтобы почтить память ушедших родственников.

Кроме того, в этот день было принято обновлять гардероб, особенно покупали головные уборы. Считалось, что это привлечет удачу и защитит от зимних холодов. Однако существовали и запреты: нельзя было печь, жарить или замешивать тесто, так как это считалось предвестием бедности. Также не рекомендовалось принимать подарки от незнакомцев — считалось, что это может принести несчастья и болезни.

Таким образом, день памяти иконы «Умиление» — это не только важное церковное событие, но и время, когда верующие следуют традициям, стремясь обрести Божью милость и защиту в трудные моменты жизни.