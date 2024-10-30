В интернете распространилось фото, запечатлевшее последствия удара дрона по зданию Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Снимок был обнародован бывшим депутатом Верховной рады Украины Игорем Мосийчуком (включен в список экстремистов и террористов Росмониторинга).

Экс-парламентарий подтвердил в своем Telegram-канале, что в ночь на 30 октября в результате взрывов одно из зданий Генштаба ВСУ пострадало. Однако Мосийчук не дал конкретных подробностей относительно характера повреждений, оставив вопрос о последствиях удара открытым.

Сообщения о взрывах поступили из Киева в ночь с 29 на 30 октября. В это же время в столице и Киевской области звучала воздушная тревога, что подтверждают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Тревожные события этой ночи стали продолжением уже неоднократных ударов по стратегическим объектам в Киеве.