Украинский солдат записал видеообращение к своим близким, которое позже распространил Telegram-канал Military Theme Z. На кадрах видно, как военнослужащий и его товарищи прячутся в окопе, находясь под обстрелом.

Солдат сообщает, что “его с пацыками” окружили и обстреливают со всех сторон. Вокруг слышны выстрелы и нецензурные комментарии, что подчеркивает напряженность ситуации. В конце видео военный коротко обращается к своим родным, говоря, что всех любит и надеется увидеть.

Местонахождение подразделения на момент записи неизвестно, как и конкретный участок фронта, где происходят события.

Напомним, ВС РФ перехватили инициативу на всех направлениях фронта. Так, в Торецке (Дзержинске) бои уже идут непосредственно в городской черте.