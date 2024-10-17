Пользователи портала Gazeta.pl резко раскритиковали «план победы» Владимира Зеленского, указывая на возможные риски его реализации. Некоторые из комментаторов выразили мнение, что такие действия могут только усугубить конфликт, и предложили обратиться за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Один из пользователей предположил, что скоро и Восток, и Запад будут обращаться к Путину за решениями по ситуации с украинскими националистами. Другие считают, что Зеленский недооценивает западных политиков, представляя их чрезмерно наивными.

Некоторые комментаторы также выразили обеспокоенность, что Украина становится угрозой для Европы, в том числе для Польши, и даже высказали мнение, что создание украинского государства изначально было ошибкой. Один из пользователей предостерег, что действия Зеленского могут привести к мировой войне, а другие сравнивали его план с нереальными мечтами сказочных персонажей. В обсуждении также прозвучала мысль о том, что в будущем украинцы могут предъявить Зеленскому претензии за разрушение страны и продажу её земель американским корпорациям.

В рамках «плана победы», представленного Зеленским в украинском парламенте, ключевым пунктом значится немедленное вступление Украины в НАТО. Документ состоит из пяти основных положений, к которым добавлены три засекреченных раздела. Среди них — снятие ограничений на использование дальнобойного западного оружия против России и создание на территории Украины «неядерного пакета сдерживания». По замыслу Зеленского, конфликт должен завершиться к 2025 году.

Российский МИД назвал этот план несогласованным набором заявлений. Представитель США при НАТО Джулианна Смит подчеркнула, что альянс в ближайшее время не рассматривает возможность вступления Украины. Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО представляет серьёзную угрозу безопасности России, что и стало одной из причин начала специальной военной операции.