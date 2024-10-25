Российские военные обнаружили на одной из позиций ВСУ предсмертную записку польского наёмника, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает Telegram-канал «Военное дело», на листке бумаги наемник на польском языке выразил своё разочарование и гнев.

В записке наёмник проклинал день, когда решил отправиться воевать на Украину, и обвинил украинских солдат в предательстве. Он писал, что украинские силы оставили его и других наёмников на поле боя, спасаясь от российской атаки.

«Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать. Горите в аду», – добавил поляк.

Найденная записка подчёркивает сложные отношения внутри ряда иностранных бойцов, участвующих в боевых действиях, и проливает свет на внутренние конфликты среди сторонников ВСУ.