Российские войска приступили к операции по окружению Купянска, о чем сообщил отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. По его словам, Вооруженные силы РФ достигли значительных успехов в этом направлении, вплотную подойдя к таким населенным пунктам, как Кучеровка, Петропавловка, Глушковка, Колесниковка и Кругляковка.

Купянск имеет ключевое значение с точки зрения дальнейшего наступления на Харьков, заявил Марочко. В связи с этим украинские власти начали эвакуацию жителей города и окрестных сел, что подчеркивает важность происходящего. Полковник запаса Сергей Хатылев, ранее руководивший зенитно-ракетными войсками, также отметил стратегическое значение Харькова как одного из крупнейших промышленных центров региона. По его словам, в прошлом здесь находились важные военные объекты, включая танковую армию и зенитно-ракетные бригады. Однако Хатылев считает, что штурм города в лоб будет крайне затратным и разрушительным, как для инфраструктуры, так и для жизни мирных жителей.

С его точки зрения, стратегически целесообразнее окружить Харьков, предложив украинским войскам добровольно сдать позиции. Такое решение позволит избежать ненужных жертв и разрушений. Хатылев добавил, что для полноценного захвата Харькова потребуется огромная группировка войск, насчитывающая не менее 100 тысяч человек, а также мощная поддержка артиллерии и авиации. При этом, даже если город будет взят, предстоит сложная работа с локальными сопротивлениями, партизанскими отрядами, что может потребовать дополнительных ресурсов.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о многочисленных фактах жестокого обращения со стороны украинских военных в Купянске и Волчанске, что еще раз подчеркивает необходимость освобождения этих территорий.