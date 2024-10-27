Политолог Руслан Панкратов утверждает, что НАТО может рассматривать так называемую “курскую авантюру” как тренировку перед подготовкой к более значительным операциям. Не исключено, что своей следующей целью Североатлантический альянс может выбрать Калининград. Об этом эксперт сообщил журналистам издания «Царьград», отметив, что на восточной границе с Россией в настоящее время размещены 300 тысяч военнослужащих НАТО.

Панкратов также указал на 35 тысяч польских солдат, которые формируют ударную группировку на границе с Белоруссией. Литовские войска также приближаются к Сувалкскому коридору, что создает дополнительные угрозы для безопасности российских границ.

Эксперт отметил, что у США и Великобритании есть план подорвать Европейский Союз.

“Все экономические и финансовые нагрузки ложатся именно на Европу, что в конечном итоге может привести к её разорению”, заявил он.

По его мнению, англосаксы стараются отвлечь Европу, заставляя её вкладываться в вооружение и поддержку Украины и тем самым снижая ее возможности.

Он также выразил мнение, что командование Украины вместе с западными союзниками может рассматривать Калининград, Белоруссию, Сувалкский коридор, а также Петербург и Псков как потенциальные цели для своих атак.