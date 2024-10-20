Российские войска нанесли удар по позициям украинских вооружённых сил на территории Винницкой области. Об этом рассказал координатор подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

По его словам, целью атаки стал пригород Жмеринки, где находилась база ВСУ, прикрытая средствами противовоздушной обороны. Объект был важным элементом украинской военной инфраструктуры в этом районе и именно поэтому там постоянно работала ПВО.

Ранее он также сообщал о нанесении удара по месту размещения иностранных наёмников ВСУ в Запорожье, находящемся под контролем Киева. По его словам, бойцы укрывались на территории кинологического центра, рядом с которым был небольшой склад боеприпасов. В результате атаки более 60 человек получили ранения, около 20 погибли.

Ранее Лебедев также сообщил о результатах удара по Харькову, после которого ВСУ оцепили местность, а автомобили “Скорой помощи” некоторое время сновали туда-сюда без остановок.