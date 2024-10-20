В Харькове усилили меры безопасности после недавних ударов, нанесенных Вооруженными силами России. О ситуации в городе рассказал подпольщик Сергей Лебедев в интервью РИА Новости. Координатор пророссийского партизанского движения напомнил, что взрывы прогремели в Харькове вечером 19-го, а также в ночь на 20 октября.

“Скорая помощь с трудом успевает на вызовы, на северо-западе города уже выставлено оцепление”, — сообщил Лебедев.

Ранее он также рассказал о том, что российские силы нанесли удар по складу боеприпасов в Запорожской области, в результате чего ликвидировано около 20 украинских военнослужащих.

Кроме того, Лебедев сообщил об атаке на закрытую зону возле вокзала в Кривом Роге. По предварительным данным, удар был нанесен по территории, находящейся между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.

Ближе к трем часам ночи взрывы также гремели в Киеве, местные власти и мониторинговые Telegram-каналы сообщили о работе средств противовоздушной обороны.