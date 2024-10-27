Вечером 26 октября в районе поселка Затока Одесской области произошел взрыв, за которым последовал масштабный пожар. По информации Сергея Лебедева, координатора пророссийского сопротивления в Николаеве, удар был нанесен точно и вызвал серьезные разрушения. Лебедев сообщил об этом агентству РИА Новости.

Взрыв произошел неподалеку от стратегического моста, по которому на Украину доставляются военные грузы из Румынии. Лебедев отметил, что украинские СМИ не освещают этот инцидент, оставляя его без внимания.

Ранее в октябре также поступали сообщения о повреждении инфраструктуры в Одессе, когда на территории порта вспыхнул пожар. Как предполагается, тогда удар был нанесен баллистическими ракетами комплекса «Искандер».