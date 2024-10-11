Советник президента Украины Михаил Подоляк рассказал немецкому изданию Die Welt (сайт забокирован в РФ) о четырёх основных методах давления, которые Киев намерен применять в отношении Москвы. Он выделил военные, экономические, политические и дипломатические рычаги как ключевые элементы стратегии Украины.

Отвечая на вопрос о том, как Киев планирует усилить давление на Россию, Подоляк отметил, что каждый из этих способов имеет чёткую логику и является частью общего «плана победы», предложенного Владимиром Зеленским. По его словам, уступки со стороны Украины означали бы продолжение противостояния в другой форме.

Подоляк также добавил, что стратегия Зеленского основывается на чётких расчётах. В ней учитываются как текущие боевые действия, так и обсуждения возможных ударов по территории России с использованием западного дальнобойного оружия. Хотя детали этого плана советник раскрывать не стал, он подчеркнул, что украинская сторона активно доносит его суть до своих международных партнёров.

Киев на данный момент не рассматривает возможность переговоров с Россией, так как не видит целесообразности в компромиссах на данном этапе конфликта.