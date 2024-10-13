Известная ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева столкнулась с неожиданной ситуацией во время прямого эфира. Как сообщает агентство Ura.ru, под ней сломался стул, однако профессионализм Андреевой позволил ей продолжить выпуск без заметных пауз.

Инцидент произошёл 12 октября во время эфира информационной программы. На кадрах видно, как Андреева рассказывает о Международном фестивале архивных фильмов в Москве. Внезапно стул под ней ломается, но ведущая сохраняет равновесие и продолжает зачитывать новости, практически не обращая внимания на произошедшее.

Пользователи социальных сетей быстро обратили внимание на этот случай, похвалив телеведущую за её хладнокровие и профессионализм.

“Настоящий мастер своего дела! Никакие неожиданности не могут выбить её из колеи”, — пишут комментаторы.

Это не первый случай, когда ведущие сталкиваются с подобными курьёзами в прямом эфире.

В ноябре 2017 года футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула во время эфира на «Спорт FM» и несколько секунд лежал на полу. Тогда он с юмором прокомментировал ситуацию:

«Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет».

Несмотря на технические неполадки, ведущая продемонстрировала высокий уровень профессионализма, продолжив вести программу без сбоев. Инцидент ещё раз подтвердил, что прямой эфир требует от журналистов не только знаний и навыков, но и умения быстро реагировать на любые неожиданные ситуации.