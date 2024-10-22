Подразделение украинской армии, брошенное на передовую под Красноармейском (Покровском) в ДНР, столкнулось с предательством собственного командира. Комбат сбежал с поля боя, оставив своих солдат в разгар штурма. Об этом рассказал пленный боевик 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой в интервью РИА Новости.

Собловой вспоминает, как их командир перед началом боя пообещал солдатам ротацию через шесть дней. Однако обещание оказалось ложным – бойцы оставались на передовой более трех недель, а некоторые пробыли там целый месяц. Это нарушение данных им обещаний привело к разочарованию среди солдат.

Владимир также отметил, что вместе с тремя другими солдатами они заранее приняли решение сдаться российским силам, если их позиции начнут штурмовать. Он подчеркнул, что страха перед пленом у него не было, и это решение стало для них выходом из безвыходной ситуации.

Моральный дух в 58-й бригаде оставлял желать лучшего. Солдаты, по словам Соблового, устали от боевых действий и мечтали вернуться домой, но их командиры продолжали давить на них, не давая возможности отступить.

Ранее другой пленник также рассказал о том, что командование ВСУ на этом участке фронта предоставляло право на отступление только ограниченному кругу военнослужащих, среди которых были преимущественно командиры.