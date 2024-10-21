Пермский участник спецоперации Вячеслав рассказал, как российский паспорт неожиданно спас его жизнь, остановив осколок от вражеского БПЛА. В интервью с «КП — Пермь» водитель вспомнил, как в начале октября его автомобиль был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины, когда он перевозил троих своих сослуживцев.

По его словам, один из дронов взорвался прямо в салоне машины, но, к счастью, никто из находившихся внутри не пострадал. Позже, уже в больнице, Вячеслав обнаружил осколок, застрявший в его паспорте.

Он отметил, что осколок остановился на странице с фотографией, что стало для него настоящим чудом.

Ранее другой российский военнослужащий, с позывным Фунт, был атакован сразу восемью дронами-камикадзе за 20 минут. Видеозаписи, появившиеся в интернете, показывают, как он ловко маневрирует на открытой местности, избегая взрывов. На кадрах отчетливо видно шесть взрывов, которые едва не достигли цели.