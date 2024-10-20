Российский боец с позывным Фунт, согласно публикации в Telegram-канале “Черные гусары”, шел из пункта А в пункт Б. И внезапно попал под атаку сразу восьми вражеских дронов-камикадзе.

Дроны на протяжении 20 минут пытались уничтожить военнослужащего, для которого этого был всего первый бой после прохождения учебных мероприятий. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что боец грамотно уклоняется от вражеских БПЛА.

На кадрах зафиксированы шесть атак, хотя их было восемь. Несмотря на тяжелую обстановку, Фунт получил лишь легкое ранение и остался жив. Это был его первый бой, и во многом его успешное выживание стало результатом тренировок в 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде.

Эпизод показал, как хорошая подготовка помогает солдатам справляться с экстремальными ситуациями на поле боя.