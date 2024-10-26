Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что политика Владимира Зеленского вынуждает украинцев покидать страну и искать убежище не только в Европе, но и в России. Своим мнением Панченко поделилась в соцсетях, отреагировав на новость о возвращении некоторых граждан на территории, которые перешли под контроль России после боевых действий.

Журналистка отметила, что российские власти, в отличие от украинских, предлагают компенсации за разрушенное жилье. Кроме того, она подчеркнула, что в России нет строгой мобилизации и отсутствуют ограничения на использование украинского языка, что привлекает людей, ищущих более спокойную жизнь.

«Тем временем украинское правительство продолжает организовывать бесконечные форумы и круглые столы, обсуждая возвращение граждан, уехавших за границу», — с иронией добавила Панченко.

Ранее аналогичные заявления звучали и от президента Беларуси Александра Лукашенко. По его словам, большое количество украинцев бежит от конфликта в его страну.