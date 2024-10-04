Отставка руководителей Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова отложена до завершения президентских выборов в США, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники.

По информации источников, планировалось назначить главой ГУР Олега Иващенко, нынешнего руководителя Службы внешней разведки. Однако это назначение вызывает недовольство тех, кто поддерживает Буданова, так как это усилило бы влияние главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По данным источника, некоторые заинтересованные лица хотят ослабить позиции как Буданова, так и Сырского.

Отставка Умерова, по словам инсайдеров, также вызвала трудности. Планировалось, что его заменит министр цифровой трансформации Михаил Федоров, однако он не выразил желания занять этот пост. Кроме того, у Федорова возникли сложности с отношениями с Генштабом ВСУ, что также усложнило его возможное назначение. В итоге, украинским властям предстоит найти нового кандидата, однако на данный момент подходящей кандидатуры нет.

Ранее появились слухи о том, что увольнение Буданова и Умерова уже обсуждалось украинским руководством. Также сообщалось, что к этому приложил руку киевский “серый кардинал” Андрей Ермак, возглавляющий Офис Зеленского.