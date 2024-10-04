В Украине могут произойти значительные кадровые изменения в силовом блоке, и их инициатором является глава Офиса президента Андрей Ермак. Такое мнение высказал Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации, в интервью для «Ленты.ру». Он отметил, что возможные отставки высокопоставленных чиновников связаны не только с неудачами на фронте, но и с внутриполитической борьбой.

Среди тех, кто может потерять свои посты, называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова. Однако Топорнин считает, что ключевую роль в этих перестановках играет Ермак, который укрепляет своё влияние в административных кругах.

Эксперт объяснил, что президент Владимир Зеленский сосредоточен на внешней политике, активных поездках и международных встречах, что оставляет меньше времени на внутренние вопросы. Именно Ермак, по мнению Топорнина, постепенно становится центральной фигурой в принятии решений, касающихся силового блока.

«Сейчас происходит усиление власти Ермака. Он хочет, чтобы все решения силовых структур передавались президенту через его кабинет», подчёркивает политолог.

Ермак, по его мнению, стремится контролировать все каналы коммуникации между силовиками и Зеленским.

Как сообщают журналисты из «Forbes-Украина», офис президента всерьёз рассматривает возможность отставки вышеупомянутых руководителей. Причиной могут быть недовольство их работой и текущие результаты на фронте.