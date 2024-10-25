Рост цен на автомобили и увеличение ставок по автокредитам серьёзно затрудняют продажу новых машин в России. Важным фактором, влияющим на ситуацию, стало изменение предпочтений покупателей, которые всё чаще выбирают каршеринг и подписки на автомобили вместо покупки личного транспорта. Об этом рассказал Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), в интервью «Известиям».

По его словам, модель поведения потенциальных автовладельцев меняется: люди всё чаще отказываются от идеи приобретения машины, выбирая альтернативные сервисы. Одной из причин является сокращение парковочных мест в городах. В условиях, когда становится сложно найти место для парковки возле дома, многие просто не видят смысла в покупке автомобиля.

Шапарин также отметил, что производство автомобилей в России ещё не достигло своего пика. Хотя рынок продолжает расти, в 2025 году этот рост может замедлиться, и его темпы будут уже не такими высокими, как раньше.