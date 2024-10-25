Святая Макария, известная своими пророчествами, ещё при жизни предупреждала Россию о непростом будущем. Прозорливая монахиня нередко говорила о грядущих испытаниях, с которыми может столкнуться страна.

Святая всегда была уверена, что Россию ждут славные годы, но предупреждала о некоторых опасностях. Особенно касательно её взаимоотношений с Китаем. Она предостерегала, что с восточным соседом нужно действовать по принципу “Доверяй, но проверяй”. Иначе чрезмерное доверие может привести к серьёзным последствиям: Россия рискует потерять часть своих земель, передает “Медиапоток”.

Её слова звучали как предупреждение: если оставаться безучастными, ситуация может стать критической, и Москве придётся пережить тяжелые времена. Несмотря на это, Макария верила, что у России впереди славные годы, ведь, по её убеждению, страну защищают высшие силы.

Святая также подчёркивала, что ключом к благополучию и сохранению правды для русского народа остаётся вера. Макария считала, что истинная сила всегда будет на стороне тех, кто сохраняет свою духовную чистоту и следует пути праведности.