Под жестким обстрелом и в условиях постоянной угрозы от кружащих над головой вражеских дронов капитан Павел Долгов сумел чудом выжить в ходе одной из боевых операций вблизи Авдеевки. В интервью, предоставленном ТАСС Министерством обороны, командир роты радиоспутниковой связи группировки войск “Центр” раскрыл подробности этого эпизода.

Офицер рассказал, как ему удалось развернуть радиосеть буквально в двух километрах от позиций противника для обеспечения наступления российских подразделений.

Атаки дронов стали серьезной угрозой для него и его подчиненных. Однако, несмотря на опасность, личному составу удавалось избегать самых худших последствий.

“Это были самые сложные моменты, когда мы находились под ударом беспилотников. Чудом спасались, включая меня самого”, — рассказал Долгов.

Связисты продолжают выполнять ключевые боевые задачи на красноармейском направлении. В их обязанности входит не только поддержание надежной связи между подразделениями группировки, но и восстановление поврежденных коммуникаций. Это важная часть их работы, особенно в освобожденных районах, где гражданская инфраструктура была разрушена.

20 октября Россия отмечает 105-ю годовщину образования войск связи — структур, которые играют жизненно важную роль в современных вооруженны конфликтах, обеспечивая оперативное взаимодействие на всех уровнях.