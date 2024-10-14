Отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков критически оценил результаты вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, заявив, что они не достигли никаких значимых целей. Об этом сообщает РИА Новости.

Стариков выразил разочарование, отметив, что операция не принесла ни военных, ни политических достижений для Украины.

«Мы профукали», – заявил он, отметив, что даже то минимальное психологическое преимущество, которое было достигнуто, оказалось упущено.

По его мнению, ВСУ могут захватить небольшой участок в районе Суджи, однако, как предполагает полковник, украинские войска вскоре будут вытеснены с этих позиций. Вторжение в Курскую область постепенно переросло для Киева в дополнительную оборонительную операцию, требующую немало сил и ресурсов. Которых у ВСУ просто нет.