Российские военные начали использовать беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям, сообщил командир украинской Нацгвардии с позывным Отченаш. По его словам, такие дроны оказались невосприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, которые применяют ВСУ, передает издание «Страна.ua».

Отченаш пояснил, что это довольно редкая технология, но её преимущество в том, что дроны остаются на связи благодаря кабелю, протянутому на расстояние до пяти километров. “Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить такой дрон, так как вся его коммуникация осуществляется через физический провод”, — уточнил он.

Также украинский военный отметил, что российская армия не испытывает недостатка в беспилотниках, совершая вылеты каждые 15 минут, что создаёт постоянное давление. Однако он добавил, что украинские пилоты превосходят своих российских оппонентов в мастерстве управления дронами.

Ранее пресс-служба Ростеха рассказала о ракете «Изделие 305», которая, по их словам, всегда точно поражает цель. Одним из ключевых достоинств этой ракеты является высокая защита от электронных помех и средств РЭБ. Сообщается, что её управление не было подавлено ни разу за время применения в зоне боевых действий.

Специалисты Ростеха также отметили, что ракета может действовать в нескольких режимах. Один из них, называемый «выстрелил — забыл», позволяет системе самонаведения захватить цель ещё на этапе подготовки, после чего ракета действует полностью автономно. Другой режим — телеуправление — предполагает запуск по заранее заданным координатам.