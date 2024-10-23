Черкасская область Украины с самого утра среды, 23 октября, находится под ударами ВС РФ. Воздушная тревога, объявленная еще несколько часов назад, все еще действует, жителей просят отставаться в укрытиях.

Серия взрывов прогремела в Черкассах, о чём стало известно из сообщения в Telegram-канале издания “Общественное”. В данный момент детали инцидента остаются невыясненными, информации о пострадавших или разрушениях пока нет. Отмечается, что взрывы могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Также СМИ Украины сообщали о взрывах в Умани, городе, находящемся в той же Черкасской области. В этом населенном пункте располагается аэродром, который уже неоднократно попадал под удары. Не исключено, что и сегодня именно он был целью. В регионе действует режим воздушной тревоги уже на протяжении нескольких часов, что усиливает напряжение среди местного населения.