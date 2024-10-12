В Новой Зеландии разразилась сенсация после долгих поисков семьи, пропавшей три года назад. В центре внимания оказались трое детей и их отец, которые исчезли в 2021 году после конфликта в семье. Недавнее обнаружение девочки из этой семьи в лесу стало настоящим прорывом в расследовании.

После трёх лет без каких-либо вестей, охотники, занимающиеся свиноводством, случайно заметили в лесу группу людей в камуфляже. Сначала они приняли их за браконьеров, но попытались завести с ними разговор. Старшая из детей, 11-летняя Джайда, ответила на предупреждение охотников о том, что они находятся на частной территории словами: «Да, ну хорошо».

Когда мужчины спросили, знают ли ещё кто-то о том, что семья находится в этом месте, девочка спокойно произнесла: «Нет, только вы, ребята». Охотники отметили, что дети выглядели здоровыми и не проявляли признаков стресса.

Охотники передали информацию об обнаруженной семье в полицию. Однако правоохранители прочесали местность и никого не нашли, что случается уже не в первый раз.