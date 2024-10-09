В декабре 2021 года жизнь жительницы Новой Зеландии Кэтрин Филлипс резко изменилась её муж Том исчез вместе с тремя детьми: восьмилетней Джайдой, шестилетним Мавериком и пятилетней Эмбер. Долгие три года семья считалась пропавшей без вести. Однако недавно появились достоверные сведения, что дети живы и находятся в лесной глуши.

Охотники, случайно наткнувшись на группу людей в камуфляже с тяжелыми рюкзаками, сняли их на видео. На записи видно мужчину, ведущего за собой троих детей. Как выяснилось, это был Том Филлипс с детьми. Видео было сделано на западном побережье Новой Зеландии, что подтвердил британский таблоид Daily Mail.

«Я не могу поверить, что мои дети живы! Это огромное облегчение для меня», – сказала Кэтрин Филлипс, увидев кадры со своей семьёй.

Запись была передана полиции, которая немедленно начала поиски в указанной местности. Однако несмотря на все усилия, найти их следов не удалось.

Первый раз Том Филлипс и его дети исчезли в сентябре 2021 года. Тогда их машину нашли полузатопленной на пляже Киритехере, рядом с их домом в городе Маракопа. Никаких признаков насилия или других улик найдено не было. В течение нескольких недель сотни волонтеров и полицейских прочёсывали окрестности, но поиски не дали результатов.

Через 18 дней Том и дети неожиданно вернулись домой. Мужчина объяснил, что всё это время они жили в палатке в лесу. Том был опытным охотником и знал, как выживать в дикой природе. Но что побудило его увести детей без предупреждения, он так и не объяснил.

Ссора с женой стала причиной нового исчезновения в декабре того же года. Кэтрин Филлипс неоднократно обращалась за помощью и выражала опасения за здоровье детей, особенно младшей дочери Эмбер, у которой была астма. Мать утверждала, что Том стремится изолировать детей от мира.

С того времени поступали десятки сообщений о том, что кто-то видел Тома и его детей в разных частях страны, но ни одно из них не подтвердилось. Полиция объявила Тома в розыск, а родственники наняли частного детектива и предложили вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию о его местонахождении.

В январе 2022 года против Тома выдвинули обвинение в нецелевом использовании ресурсов полиции. В августе того же года его заметили на видеокамерах за рулем внедорожника, но найти его вновь не удалось.

Месяцем позже Том оказался причастен к вооружённому ограблению банка в городе Те Куити, недалеко от места его исчезновения. Он ранил сотрудника магазина и скрылся.

В июне 2023 года вознаграждение за информацию о Томе и детях увеличили до 80 тысяч долларов. Возможно, охотники, случайно заснявшие его, смогут претендовать на эту награду. Однако, как и раньше, следы Филлипса вновь затерялись.

“Комсомольская правда” отмечает, что самым странным фактом в этой истории является полная беспомощность новозеландских правоохранителей.