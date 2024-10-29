Среди предложений, содержащихся в “плане победы” Зеленского, значилась просьба о предоставлении Украине ракет «Томагавк» с большой дальностью действия. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на американских официальных лиц, передаёт РИА Новости.

Как уточняет газета, данный пункт «плана» не был публично оглашён. В публикации говорится, что Зеленский предложил так называемый «пакет неядерного сдерживания», в который входила передача Украине ракет «Томагавк». Однако эта просьба была оценена как практически невыполнимая.

В распоряжении Киева имеются ракеты ATACMS, максимальная дальность которых достигает 300 километров. По данным New York Times, “Томагавки” по этому параметру превосходят их в семь раз.