Краснодарский край стал самым востребованным зимним направлением среди российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), именно этот регион оказался на первом месте по числу бронирований на зимний сезон 2024 года.

В частности, популярными курортами стали Сочи и Анапа, которые привлекли 32% всех туристов. Стоимость недельного отдыха в этих местах составляет от 57 до 66 тысяч рублей для двух человек, при этом стоимость перелета не включена.

Вторую позицию в рейтинге заняли Кавказские Минеральные Воды. Они привлекли 19% бронирований, а стоимость 12-дневного отдыха в этом регионе колеблется от 120 до 130 тысяч рублей на двоих, также без учета авиабилетов.

Подмосковье тоже не осталось без внимания: оно привлекло 10% путешественников. Средняя стоимость шестидневного отдыха для пары варьируется от 65 до 90 тысяч рублей.

Москва и Санкт-Петербург завершили пятерку популярных направлений, собрав по 8-9% от общего числа бронирований. В столице можно провести 4-5 дней, потратив от 25 до 45 тысяч рублей, а отдых в культурной столице обойдется в 24-38 тысяч рублей за аналогичный срок.