Четверо друзей отправляются в Стамбул на отдых, планируя провести время на яхте их общего друга Вадима, но их поездка принимает неожиданный поворот. Вместо весёлых выходных их ждёт известие о смерти Вадима, после чего помощник покойного предлагает друзьям провести поминальный вечер на той самой яхте, что уже была забронирована для прогулки по Босфору. Так начинается новый фильм «Один день в Стамбуле» от «Квартета И», который выйдет на экраны в конце ноября.

Героями комедии станут писатель, врач, чиновник и продюсер, которых сыграют Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит. Сценарий, написанный Барацом и Хаитом, основан на реальных событиях. Создатели обещают зрителям яркую и динамичную историю с множеством сюжета, интересных конфликтов и неожиданных поворотов, а финал преподнесет настоящий сюрприз.

Леонид Барац отметил, что это фильм о жизни и ошибках, о том, как наши решения могут привести как к успеху, так и к неудачам. По словам режиссёра Авета Оганесяна, ему было легко работать с командой, так как участники «Квартета И» прекрасно понимают друг друга и умеют органично играть в кадре.