Норвежские учёные из Университета науки и технологий выяснили, какую психологическую установку необходимо иметь для достижения успеха. Как показало их исследование, ключом к этому является настрой на рост и развитие в любых ситуациях. Результаты работы были опубликованы в журнале New Ideas in Psychology (NIP).

В рамках исследования специалисты провели опрос среди 723 добровольцев в возрасте от 16 до 85 лет. Им предложили оценить степень согласия с рядом утверждений, связанных с мотивацией и реакцией на трудности. Вопросы включали такие высказывания, как: «Я уверен, что, приложив усилия, смогу развить свои навыки и знания» и «Мне нравится принимать вызовы и пробовать новое», передает Gazeta.ru.

Учёные оценивали мотивацию участников по двум основным показателям: «поток» и «страсть». Под «потоком» подразумевалась способность человека полностью погружаться в процесс, настолько увлекаясь, что не замечает времени. «Страсть» же отражала, насколько людям нравится заниматься тем или иным делом и проявлять к нему искренний интерес.

Исследователи пришли к выводу, что люди, которые воспринимают преграды как возможность для роста и саморазвития, чаще достигают своих целей в различных сферах жизни, будь то учёба, карьера, спорт или личные увлечения.