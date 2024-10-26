Обычные гаджеты, которыми мы пользуемся ежедневно, могут оказаться гораздо грязнее, чем принято считать. Недавнее исследование CloudZero выявило, что такие устройства, как наушники, ноутбуки, клавиатуры и телефоны, накапливают тысячи колоний бактерий. Микроорганизмов на этих предметах больше, чем на мусорных баках или унитазах, поскольку устройства находятся в постоянном контакте с кожей и различными поверхностями, включая столы, поручни и прилавки. Это создаёт благоприятные условия для распространения микробов, а значит, и потенциальных инфекций.

Наибольшую угрозу представляют наушники. На их поверхности, из-за тепла и влаги вокруг ушей, бактерии размножаются особенно активно. В среднем на обычной паре наушников обнаружено около 1073 колоний бактерий, а в некоторых образцах — более 3000, что почти в семь раз больше, чем на сиденье унитаза, где выявлено около 425 колоний.

Ноутбуки оказались вторыми по загрязнённости, с 645 колониями бактерий, что делает их в два раза грязнее, чем мусорный бак.

За ними следуют мыши и клавиатуры, с количеством колоний 408 и 237 соответственно.

В этой неожиданной статистике телефоны оказались сравнительно чистыми, с 187 колониями, но и они могут быть загрязнены в зависимости от частоты очистки.

Доктор Мария Кнобель, медицинский директор Medical Cert UK, подчёркивает важность регулярной очистки устройств. Бактерии, например, такие как стафилококк, могут передаваться с кожи на гаджеты и вызывать инфекции, а при контакте с поверхностями общественных мест гаджеты собирают микробы, которые затем попадают на руки и лицо.

Одна из опаснейших бактерий, синегнойная палочка, способна вызывать серьёзные проблемы со здоровьем и устойчива к антибиотикам, что затрудняет лечение. Она была найдена на наушниках и компьютерных мышах. Эта бактерия известна тем, что может вызвать инфекции глаз, кожи и даже дыхательных путей у людей с ослабленным иммунитетом.

Согласно рекомендациям экспертов, гаджеты следует чистить регулярно. Для дезинфекции лучше использовать мягкие салфетки из микрофибры и чистящие средства, которые безопасны для электроники. При очистке телефона его необходимо отключить и снять чехол, чтобы добраться до труднодоступных мест. Для клавиатуры и мыши следует использовать слегка влажную ткань, избегая попадания жидкости внутрь устройств, чтобы предотвратить повреждение электроники.