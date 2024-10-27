Для сторонников теории о том, что наша реальность — это виртуальная симуляция, появились новые аргументы. Астрономы выяснили, что большинство метеоритов, попадающих на Землю, имеют общий источник. Это открытие наводит на мысль: а не имитирует ли кто-то космические «звездопады», создавая иллюзию разнообразия? Такие подозрения обоснованы сразу тремя научными публикациями — одной в журнале Astronomy and Astrophysics и двумя в Nature.

До XIX века метеориты считали продуктами земных штормов, которые, как думали люди, поднимают камни в воздух, а потом сбрасывают их обратно. Лишь позже астрономы поняли, что это послания из космоса. Как только это осознали, возник вопрос: откуда именно прилетают эти каменные гости? Казалось, что метеориты могли путешествовать откуда угодно, даже из других звездных систем, хотя шанс был крайне мал.

Уже в XIX веке ученые разработали первые классификации метеоритов, сгруппировав их по составу. Однако заметили однообразие: на Землю падают только несколько типов этих камней. На тот момент объясняли это тем, что Вселенная устроена одинаково и однотипные материалы встречаются повсюду.

В XX веке ученые пошли дальше и начали исследовать происхождение метеоритов. Приблизительно 6% из них удалось отнести к конкретным объектам: Луне, Марсу и астероиду Веста. Казалось странным, что некоторые метеориты долетели именно до Земли, учитывая их сложный путь, но всё же такие случаи были не редкостью. Настоящей загадкой оставались 94% метеоритов, происхождение которых оставалось неизвестным.

Недавно астрономы пролили свет на эту тайну: оказалось, что 84% всех метеоритов на Земле исходят из одного источника. Это последствия столкновений, произошедших пять, семь и сорок миллионов лет назад между астероидами, находящимися относительно близко к нашей планете.

Астероиды редко путешествуют в одиночестве, чаще образуя группы, и наш случай не исключение. В зоне рядом с Землей существуют три группы астероидов — Карин, Коронис и Массалия. Последняя, группа Массалия, ответственна примерно за 37% всех земных метеоритов.

Эти выводы стали возможны благодаря сложной математической модели, которая учитывает движение астероидов, возраст метеоритов, воздействие космической радиации и космическую пыль. Подсчёты подтвердили, что гипотеза об общем источнике вполне достоверна.

Так что же с теорией Матрицы? С одной стороны, мы видим закономерные причины, объясняющие феномен падающих метеоритов. Рядом с Землей есть скопления космических обломков, и их падение неизбежно. Однако сама мысль о том, что наша планета как будто существует в «коконе», отрезанном от остального космоса, заставляет задуматься. Всё, что мы можем ощутить напрямую — это Луна, Марс и несколько ближайших астероидов. А до других звёзд и планет мы пока можем дотянуться лишь взглядом.

Верить в симуляцию или нет — вопрос остаётся открытым. Как разбросанные хутора в степи живут в отрыве от цивилизации, так и мы, возможно, находимся в естественной изоляции.