Настасья Самбурская, известная своими ролями на театральной сцене и в кино, поделилась с подписчиками тем, как изменился ее вес после отпуска. В социальных сетях 37-летняя актриса рассказала о небольших изменениях в своем теле.

На опубликованном фото Самбурская сидит в салоне самолета без макияжа, распустив волосы. Она выбрала для перелета черный топ и легкую белую кофту, добавив образу непринужденности.

Актриса с улыбкой заметила, что отдых принес не только положительные эмоции, но и три лишних килограмма, а также легкие мешки под глазами. Она поспешила развеять слухи, что её путешествие было романтическим или связано с браком, и с иронией добавила: “Никаких тайных свадеб, просто продюсер слегка перебрал и выдал такое”.

Самбурская, известная за роль в сериале “Универ”, всегда сохраняет чувство юмора, даже когда речь идет о личных моментах.