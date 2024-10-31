Врач и психиатр Игорь Новицкий, главный специалист «Центра Здоровья», развеял несколько распространённых заблуждений об алкоголе и его воздействии на организм. По его мнению, многие недооценивают риск зависимости и ошибочно считают, что алкоголизм их не коснется. В беседе с «Лентой.ру» Новицкий представил три главных мифа, которые мешают людям реально оценить опасность.

Первое, с чем сталкиваются врачи, это убеждение, что алкоголь не приводит к зависимости, если пить умеренно. Люди часто считают, что могут сами контролировать потребление спиртного. Однако по словам Новицкого, это иллюзия. Со временем организм привыкает, и контроль теряется. Особенно распространён этот миф среди женщин, у которых пивной алкоголизм прогрессирует медленнее, но с более тяжёлыми последствиями, включая сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, такие как «пивное сердце» и цирроз печени.

Второе заблуждение связано с восприятием алкоголя как средства «успокоения» и улучшения сна. Многие верят, что небольшие дозы спиртного помогают расслабиться и нормализовать сон. Но, как отмечает специалист, этот эффект обманчив: алкоголь, напротив, усиливает тревожность, нарушает естественные процессы восстановления и никак не может рассматриваться как лечебное средство.

Третьим мифом является представление о «полезности» пива из-за содержащихся в нём витаминов группы B и аминокислот. Производители часто используют этот аргумент в рекламе, указывая на наличие в пиве полезных веществ. Новицкий подчеркивает, что этот «витаминный комплекс» требует ежедневного потребления в литрах, что приводит к зависимости и разрушению здоровья.

Новицкий также развенчивает миф о том, что человек может легко отказаться от алкоголя после перенесённых кризисов, таких как «белая горячка» или серьёзный запой. Он объясняет, что даже после сложных случаев пациенты обещают «завязать», но часто снова возвращаются к спиртному. Алкоголь оказывает настолько сильное воздействие на организм и психику, что приводит не только к зависимости, но и к тяжёлым психическим состояниям, когда человек теряет контроль над эмоциями и попадает в состояние ярости или гнева.

Ранее Анна Корендюхина, психиатр и руководитель психиатрической службы Mental Health Center, уточнила, что белая горячка возникает не во время опьянения, а через 48 часов после резкого отказа от алкоголя, из-за чего возникает серьёзный синдром отмены.