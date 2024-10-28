Алкогольный делирий, или так называемая белая горячка, — это серьёзное состояние, возникающее у людей, прекративших употребление алкоголя после длительного злоупотребления. О том, что именно происходит с организмом в этот период, рассказала психиатр и главный врач Mental Health Center Анна Корендюхина в интервью «Ленте.ру».

Специалист пояснила, что белая горячка развивается не во время алкогольного опьянения, как часто ошибочно считают, а спустя примерно двое суток после резкого отказа от спиртного. Это состояние обычно сопровождается тремором конечностей, искажением зрения в виде мигающих огней, а также медленной, заплетающейся речью. На этом фоне могут проявляться симптомы проблем с печенью, включая пожелтение склер глаз и накопление жидкости в брюшной полости (асцит).

Возникновение алкогольного делирия связано с серьёзными изменениями в химическом балансе мозга. Анна Корендюхина объясняет, что постоянное потребление алкоголя ведёт к дисбалансу нейромедиаторов, таких как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и глутамат.

Алкоголь подавляет ГАМК, «успокаивающий» нейромедиатор, и одновременно усиливает глутамат, ответственный за возбуждение. Это похоже на оркестр, где «успокаивающим» музыкантам затыкают рот, а «возбуждающие» инструменты играют громче. Возникает химический хаос, что приводит к перепадам настроения, эйфории и расторможенности, а в крайних случаях — к галлюцинациям и нарушениям координации.

По словам психиатра, избыточный выброс глутамата может вызвать повреждение нейронов, что усугубляет симптомы делирия — тремор, помутнение сознания и галлюцинации. Это состояние требует немедленного вмешательства, так как может привести к угрожающим жизни последствиям, если своевременно не начать лечение.