Цены в России значительно, и это не связано с экономическими перестройками. В 2024 году причина кроется в перегреве спроса, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров. По её словам, резкий рост спроса в последние месяцы превысил возможности рынка, что и стало основным фактором инфляции.

За три года цены выросли на 30%, и особенно значительный скачок произошёл за последний год. Структурные изменения не могут объяснить такой подъем, подчеркнула Набиуллина.

“При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения”, – заявила глава Банка России.

На фоне этих событий Банк России принял довольно предсказуемое решение повысить ключевую ставку на два процентных пункта — до уровня 21% годовых.