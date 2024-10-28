Крупная авария произошла на МКАД, где столкнулись четыре автомобиля, один из которых перевернулся, сообщают в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на внешней стороне кольцевой автодороги, на 6-м километре. На месте происшествия работают оперативные службы, однако информация о причинах аварии и пострадавших пока уточняется. Из-за инцидента движение на участке затруднено, и водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее стало известно об аварии с участием автобуса в Санкт-Петербурге, где пострадали 11 человек, включая троих детей. По данным следствия, водитель автобуса не остановился на запрещающий сигнал светофора у станции метро «Площадь Восстания», что привело к столкновению с другими автомобилями. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.