На Эвересте обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, спустя почти век после его исчезновения. Ирвин вместе с напарником Джорджем Мэллори в 1924 году пытались стать первыми покорителями самой высокой вершины мира, но их экспедиция завершилась трагически.

Останки были найдены на Центральном леднике Ронгбук, на северном склоне Эвереста. В 1999 году в том же районе исследователи уже находили тело Джорджа Мэллори, его напарника по восхождению. Теперь найденные фрагменты опознаны благодаря носку с вышитым именем «Э.К. Ирвин» — это второе имя Эндрю.

Хотя находка не дала точного ответа на вопрос, дошли ли Ирвин и Мэллори до вершины, известно, что их видели всего в 240 метрах от цели. Однако, что случилось дальше, до сих пор остаётся загадкой. При альпинистах был карманный фотоаппарат, который, если бы его нашли, мог бы прояснить детали их восхождения. Но устройство до сих пор не обнаружено.

Известно, что тело Мэллори было найдено в 600 метрах от вершины Эвереста с признаками падения, что наводит исследователей на мысль, что оба альпиниста сорвались со скалы. Несмотря на долгие поиски, их точная судьба остаётся неизвестной.

Первыми официальными покорителями Эвереста стали сэр Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей в 1953 году. Однако, если Ирвин и Мэллори действительно достигли вершины, они могли бы быть первыми, кто преодолел опасный Северный склон за десятки лет до других альпинистов.

Ранее также сообщалось, что таяние ледников на Эвересте открывает тела сотен погибших альпинистов, и непальские спасатели активно работают над их эвакуацией.

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