Вершина Дхаулагири в Непале, на пути к которой погибла группа из пяти российских альпинистов, известна также как «гора-людоед». Сложные склоны и лавины делают её одним из самых опасных мест для покорителей с высоким уровнем смертности среди тех, кто все же решается на восхождение. Но подобные названия носят и другие вершины, которые поддаются далеко не всем, рассказал портал Life.ru.

Гора Фицрой в Аргентине, несмотря на свою сравнительно небольшую высоту, является одной из самых сложных вершин для восхождения. Отвесные скалы и непредсказуемые погодные условия создают настоящие испытания для альпинистов. В среднем только одному человеку в год удаётся покорить этот пик.

Эверест, самая известная вершина мира, становится особенно опасной в так называемой «зоне смерти», расположенной на высоте 8000 метров. Там разреженный воздух делает необходимым использование кислородных баллонов даже для самых опытных альпинистов. Опасности на Эвересте, такие как лавины и обморожения, уносят жизни многих людей каждый год.

Нангапарбат, также известная как «гора-убийца», расположена в пакистанских Гималаях. Эта вершина долгое время удерживала лидерство по числу погибших альпинистов. В 1953 году здесь в попытке покорить вершину погибло 62 человека, и с тех пор гора продолжает оставаться одной из самых коварных.

Канченджанга, третья по высоте вершина мира, печально известна своим высоким уровнем смертности. Около 22% тех, кто пытается покорить этот пик, гибнут. Легенды о мистической гибели женщин-альпинисток, пытавшихся взойти на Канченджангу, добавляют горе особую мрачность.

Аннапурна в Гималаях известна как одна из самых смертоносных вершин в мире. Более трети альпинистов, пытавшихся достичь её вершины, погибли. В 2014 году здесь разразилась снежная буря, которая унесла жизни 39 человек, подтверждая репутацию Аннапурны как самой опасной горы на планете.

Монблан в Западных Альпах известен не только своей красотой, но и трагическими происшествиями. За два века восхождений здесь погибло несколько тысяч человек. Опасность Монблана заключается в снежных лавинах и непредсказуемых погодных условиях, что делает его одной из самых опасных вершин Европы.

Эти горы, каждая по-своему, представляют смертельную опасность для покорителей, где мечты о достижении вершины часто оборачиваются трагедией.