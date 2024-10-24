Во вторник, 22 октября, в окружении своей семьи скончалась Элизабет Фрэнсис, которая была признана старейшей жительницей США. Её уход на 115-м году жизни подтвердили близкие родственники.

По информации организации LongeviQuest, Фрэнсис являлась самой пожилой женщиной в Соединённых Штатах, а среди долгожителей мира занимала третье место. Сама американка считала причиной своего долголетия способность не сдерживаться и всегда говорить все, что думаешь.

Ранее, напомним, исследователь Бюттнер рассказал о привычках, которые помогают жить дольше в так называемых “Голубых зонах”. Под этим понятием эксперт подразумевает регионы, где больше всего долгожителей на планете.